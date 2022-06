Ultime Notizie – 1000 Miglia 2022, partita seconda tappa da Cervia-Milano Marittima a Roma (Di giovedì 16 giugno 2022) La prima classifica della 1000 Miglia 2022 dice Andrea Vesco. Dopo l’arrivo di Cervia-Milano Marittima, il vincitore delle Ultime due edizioni della Freccia Rossa, navigato da Fabio Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, è subito balzato al comando con 11574 punti. Al secondo posto, a 122 punti di distanza, l’equipaggio numero 60 composto da Alessandro Gamberini e Guido Ceccardi a bordo di una Fiat 514 MM del 1930. Terzi, con 11241 punti, Alberto Aliverti e Stefano Valente sull’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 numero 51. Andrea Vesco: “Tutto sta andando per il meglio. Chiudiamo la tappa con un leggero vantaggio ma è quello che ci aspettavamo: è sempre difficile accumulare grande margine dopo il primo giorno con poche prove a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) La prima classifica delladice Andrea Vesco. Dopo l’arrivo di, il vincitore delledue edizioni della Freccia Rossa, navigato da Fabio Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, è subito balzato al comando con 11574 punti. Al secondo posto, a 122 punti di distanza, l’equipaggio numero 60 composto da Alessandro Gamberini e Guido Ceccardi a bordo di una Fiat 514 MM del 1930. Terzi, con 11241 punti, Alberto Aliverti e Stefano Valente sull’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 numero 51. Andrea Vesco: “Tutto sta andando per il meglio. Chiudiamo lacon un leggero vantaggio ma è quello che ci aspettavamo: è sempre difficile accumulare grande margine dopo il primo giorno con poche prove a ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : De Sciglio Juve, nessun intoppo per il rinnovo: quando arriverà l'annuncio - - Milannews24_com : #Milan, #RenatoSanches si sta per chiudere - news24_inter : Sirene estere per #Correa ???? - sportli26181512 : Milan, nuova maglia celebrativa: 'Succede solo a chi ci crede' -