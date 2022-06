Ultimatum per Mandragora: l'ultima offerta del Torino alla Juventus (Di giovedì 16 giugno 2022) Per il futuro di Rolando Mandragora è arrivata l'ora della verità: entro domani si saprà se il Torino sarà riuscito... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Per il futuro di Rolandoè arrivata l'ora della verità: entro domani si saprà se ilsarà riuscito...

Pubblicità

infoitsport : Botman, ultimatum al Milan: ore bollenti per il difensore - salva_savior : @ultimenotizie Scusate ma nei giorni scorsi scrivevate di ultimatum agli ucraini per il ritiro da #Severodonestk .… - sportli26181512 : 'Milan, intrigo Botman: ultimatum #Lille, ma il giocatore non vuole il #Newcastle': Secondo '… - Rastamit : @visionaria_io @_Nico_Piro_ @peoplepubit Stavo scherzando. Diciamo che ho avuto da mia moglie un gentile ultimatum:… - ultimenotizie : Per #Calenda, leader di #Azione, l'ultimatum di #Salvini e di #Conte è 'un giochino per prendere qualche voto diffe… -