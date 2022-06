Ugl: “In Sicilia a rischio la formazione professionale, ritardi mettono a dura prova sostenibilità del settore” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Archiviata l’ubriacatura delle elezioni amministrative tornano a galla i problemi irrisolti e aggravati dagli strascichi elettorali. I lavoratori del settore della formazione professionale, scottati negli anni dalle facili promesse hanno, gioco-forza, maturato un certo spirito critico e credono solo ai fatti e non più alle facili promesse”. Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia, torna su una questione non più procrastinabile. “Come organizzazione sindacale da sempre con chiarezza, con spirito critico e propositivo, affermiamo le ragioni della tutela del lavoro e della sostenibilità del settore della formazione professionale che deve vedere centrale il benessere dell’allievo, sopratutto se minore in obbligo scolastico”. Messina stigmatizza il ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 16 giugno 2022) “Archiviata l’ubriacatura delle elezioni amministrative tornano a galla i problemi irrisolti e aggravati dagli strascichi elettorali. I lavoratori deldella, scottati negli anni dalle facili promesse hanno, gioco-forza, maturato un certo spirito critico e credono solo ai fatti e non più alle facili promesse”. Giuseppe Messina, Segretario Ugl, torna su una questione non più procrastinabile. “Come organizzazione sindacale da sempre con chiarezza, con spirito critico e propositivo, affermiamo le ragioni della tutela del lavoro e delladeldellache deve vedere centrale il benessere dell’allievo, sopratutto se minore in obbligo scolastico”. Messina stigmatizza il ...

