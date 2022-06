Ue | nuovo veto dell’Ungheria | Budapest si oppone alla minimum tax

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ancora una volta l’Ungheria si mette contro tutta l’Unione europea. Durante l’Economic and Financial Affairs Council configuration (Ecofin) di oggi, 16 giugno, alcune fonti diplomatiche hanno rivelato che l’Ungheria ha intenzione di mettere ilsull’adozione della minimun tax per le multinazionali al 15% che lavorano nel territorio dell’Unione europea. Una linea simile a quella che aveva seguito la Polonia, anche se Varsavia aveva poi virato, annunciando che avrebbe tolto il. Il norischia di essere un ostacolo complesso per l’approvazione della misura, visto che per dare il via libera è necessaria l’unanimità di tutti i Paesi membri. Secondo le fonti europee citate dall’agenzia stampa Ansa, le altre delegazioni avrebbero accolto con stupore la posizione...