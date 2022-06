Ucraina,Draghi: Zelensky non ha chiesto nuove armi (Di giovedì 16 giugno 2022) "Non ci sono state richieste di Zelensky di nuove armi, ha descritto la situazione qual è, situazione che sta diventando critica perchè le vecchie armi munizioni iniziano a scarseggiare mentre per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Non ci sono state richieste didi, ha descritto la situazione qual è, situazione che sta diventando critica perchè le vecchiemunizioni iniziano a scarseggiare mentre per le ...

