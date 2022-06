Ucraina | un murales per il cane sminatore Patron | eroe nazionale

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tra i tanticomparsi a Kiev a sostegno della popolazione, in questi mesi di guerra e di resistenza contro l’invasione russa, ne è apparso uno dedicato a, ilconsiderato un. L’opera è dell’artista Vitaly Gidevan, autrice di diversinella capitale del Paese, e con questo desidera rendere omaggio al Jack Russell famoso per aver aiutato i genieri a sminare le aree riconquistate dalle forze russe., inoltre, ha una sua pagina Instagram dove conta più di 290mila follower. Questo piccolocoraggioso a quattro zampe ha anche ricevuto dal presidente Volodymyr Zelensky, una medaglia per il servizio dedicato al Paese. In questi lunghi mesi di conflitto ...

Ucraina: l'artista Vitaly Gidevan ha voluto dedicare un murales a Patron, il cane famoso per aver aiutato a sminare i terreni delle città.