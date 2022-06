Ucraina-Russia, Londra sanziona patriarca Kirill (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – La Gran Bretagna ha deciso di sanzionare il patriarca Kirill, leader della Chiesa russa ortodossa che ha benedetto l’aggressione militare ordinata dal presidente Vladimir Putin nei confronti dell’Ucraina. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri britannica Liz Truss dicendo che ”oggi prendiamo di mira i responsabili e gli autori della guerra di Putin che hanno portato sofferenze indicibili all’Ucraina, compreso il trasferimento forzato e l’adozione di bambini”. Truss ha aggiunto che ”non ci stancheremo di difendere la libertà e la democrazia e di mantenere alta la pressione su Putin, finché l’Ucraina non avrà successo” nel conflitto. “Gli alleati di Putin continuano a scegliere di chiudere un occhio sui presunti crimini di guerra e di sostenere la sua sanguinosa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – La Gran Bretagna ha deciso dire il, leader della Chiesa russa ortodossa che ha benedetto l’aggressione militare ordinata dal presidente Vladimir Putin nei confronti dell’. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri britannica Liz Truss dicendo che ”oggi prendiamo di mira i responsabili e gli autori della guerra di Putin che hanno portato sofferenze indicibili all’, compreso il trasferimento forzato e l’adozione di bambini”. Truss ha aggiunto che ”non ci stancheremo di difendere la libertà e la democrazia e di mantenere alta la pressione su Putin, finché l’non avrà successo” nel conflitto. “Gli alleati di Putin continuano a scegliere di chiudere un occhio sui presunti crimini di guerra e di sostenere la sua sanguinosa ...

