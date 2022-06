Ucraina, maggioranza al lavoro su risoluzione in vista Draghi alle Camere (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Oggi prima riunione maggioranza-governo in vista della risoluzione per il passaggio del premier Mario Draghi in aula il 21 e 22 giugno sul Consiglio europeo. Un primo confronto sulla base dell’ordine del giorno del Consiglio (che è stato recapitato proprio oggi) e quindi un ‘giro di tavolo’ sul punto di vista delle varie forze politiche. “Clima buono, c’è la volontà di arrivare a una soluzione condivisa”, riferisce all’Adnkronos chi ha partecipato alla riunione. Insomma, nessuno smarcamento. Né da Lega né dai 5 Stelle reduci oggi da un duro intervento del ministro pentastellato degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha ‘ammonito’ i suoi a non ‘disallinearsi’ rispetto all’asse delle alleanze storiche del nostro paese. “Non credo sia opportuno mettere nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Oggi prima riunione-governo indellaper il passaggio del premier Marioin aula il 21 e 22 giugno sul Consiglio europeo. Un primo confronto sulla base dell’ordine del giorno del Consiglio (che è stato recapitato proprio oggi) e quindi un ‘giro di tavolo’ sul punto didelle varie forze politiche. “Clima buono, c’è la volontà di arrivare a una soluzione condivisa”, riferisce all’Adnkronos chi ha partecipato alla riunione. Insomma, nessuno smarcamento. Né da Lega né dai 5 Stelle reduci oggi da un duro intervento del ministro pentastellato degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha ‘ammonito’ i suoi a non ‘disallinearsi’ rispetto all’asse delleanze storiche del nostro paese. “Non credo sia opportuno mettere nella ...

