Ucraina | Kiev | ' nuove armi consentiranno di reclamare anche la Crimea'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Le armi statunitensi aiuteranno l'Ucraina a riprendersi i territori occupati dalla Russia, inclusi Crimea e Donbass. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov alla Cnn. "Libereremo tutti i nostri territori, tutti, compresa la Crimea - ha affermato - La Crimea è un obiettivo strategico per l'Ucraina perché è territorio ucraino. Ma ci muoveremo passo dopo passo". Il ministro della Difesa ucraino ha dichiarato che il primo passo sarebbe la stabilizzazione della situazione sul campo per prevenire ulteriori perdite contro le forze russe. La seconda fase, ha detto, è di riportare le forze russe nelle loro posizioni prima dell'invasione del 24 febbraio. Solo nella terza fase, ha detto alla Cnn, ci sarebbero colloqui con i partner

