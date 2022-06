Ucraina | intelligence Gb | ' nel Donbass opereranno unità russe sempre più piccole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - E' probabile che le forzeneloperino con gruppipiù frammentati ridotti di numero. Lo comunica su Twitter l'britannica, aggiungendo che “secondo le autorità ucraine, alcuni gruppi tattici russi, che di solito contavano da 600 a 800 persone, sarebbero adesso in grado di radunare soltanto 30 soldati. Per entrambe le parti, è probabile che i combattimenti in prima linea riguardinodi più piccoli gruppi di truppe di terra". Secondo il ministero della Difesa britannico, il vantaggio che la Russia avrebbe grazie al numero di carri armati starebbe diventando meno rilevante. Questo sarebbe uno dei motivi della lenta avanzata dell'esercito russo.