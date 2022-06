Ucraina: fonte diplomatica francese, 'Parigi vuole vedere Kiev riprendersi la Crimea' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - La Francia desidera vedere l'Ucraina riprendere il controllo della Crimea come parte di una vittoria militare contro la Russia, secondo una fonte diplomatica, parte della delegazione francese, che ha parlato alla Cnn durante la visita a Kiev dei leader francesi, tedeschi e italiani. "Siamo per una vittoria integrale con il ripristino dell'integrità territoriale su tutti i territori conquistati dai russi, compresa la Crimea", ha affermato il funzionario francese. Una volta finita la guerra, saranno necessari colloqui per determinare il tipo di garanzie di sicurezza per l'Ucraina e le relazioni tra Ucraina e Nato, ha affermato la fonte ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - La Francia desideral'riprendere il controllo dellacome parte di una vittoria militare contro la Russia, secondo una, parte della delegazione, che ha parlato alla Cnn durante la visita adei leader francesi, tedeschi e italiani. "Siamo per una vittoria integrale con il ripristino dell'integrità territoriale su tutti i territori conquistati dai russi, compresa la", ha affermato il funzionario. Una volta finita la guerra, saranno necessari colloqui per determinare il tipo di garanzie di sicurezza per l'e le relazioni trae Nato, ha affermato la...

