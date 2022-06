Ucraina, Draghi: da Russia uso politico gas, va contrastata (Di giovedì 16 giugno 2022) "I motivi per i tagli di forniture di gas che colpiscono quasi tutta l'Europa ci viene detto che sono tecnici. Una delle motivazioni è che la manutenzione richiede pezzi di ricambio che per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "I motivi per i tagli di forniture di gas che colpiscono quasi tutta l'Europa ci viene detto che sono tecnici. Una delle motivazioni è che la manutenzione richiede pezzi di ricambio che per le ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma an… - FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - itsaudade : RT @ComVentotene: 'Vogliamo la pace, ma l'#Ucraina deve difendersi e scegliere la pace che ritiene accettabile per il suo popolo'. Semplic… - AlessandroP_93 : RT @Palazzo_Chigi: Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace. Ma l’#Ucraina deve difende… -