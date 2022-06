Ucraina | Castellaneta | “Troika europea a Kiev grande successo di Draghi”

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Il viaggio del premier Marioinsieme a Macron e Scholz, “è undi, perché a pieno titolo entra in una trojkadalla quale spesso eravamo stati esclusi”. Lo afferma all’Adnkronos è il diplomatico italiano Giovanni, ex ambasciatore d’Italia in Iran, in Australia e negli Stati Uniti e oggi presidente del consiglio di amministrazione di doBank, commentando la presenza diinsieme agli altri due leader europei. “E’ unanche dell’Unione-sottolinea- perché tre principali Paesi vanno a discutere col governo ucraino sancendo che quello che ne consegue è un problema essenzialmente ...

