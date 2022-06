Ucraina: bacio Zelensky - Putin, nuova opera Banksy torinese (Di giovedì 16 giugno 2022) Un bacio fra i presidenti ucraino e russo, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin e la scritta #prideandlove. È questa la nuova opera di Andrea Villa, lo Street artist noto come il 'Banksy torinese', ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Unfra i presidenti ucraino e russo, Volodymyre Vladimire la scritta #prideandlove. È questa ladi Andrea Villa, lo Street artist noto come il '', ...

