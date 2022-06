Ucraina | 113esimo giorno di guerra | ecco gli aggiornamenti

(Di giovedì 16 giugno 2022) Siamo al 16 Giugno 2022, e il conflitto in terranon sembra voler terminare. Le parti in causa si stanno ancora dando battaglia per la conquista del territorio, e nonostante le mediazioni di mezzo mondo, la Russia continua la sua campagna militare. Oggi insono attesi i tre leader europei: Macron, Draghi e Scholz sono partiti per incontrare il presidente Zelensky. La missione dei tre politici è quella di dimostrare la vicinanza di tutta l’Europa verso la causa, vittima della sete espansionistica russa. “Avete il mondo dalla vostra parte” le parole di Macron. L’arrivo dei tre leader europei inPartiti verso le prime luci del mattino, Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron sono giunti a Kiev intorno alle 08:33. Questa è la prima visita del premier italiano, del cancelliere ...

