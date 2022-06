Uccisi da tir pirata: arrestato, non me ne sono accorto (Di giovedì 16 giugno 2022) Ha detto di non essere scappato e di non essersi accorto di aver investito quelle due persone l'autista del Tir che nel pomeriggio di ieri ha travolto e ucciso due uomini scesi dal loro furgone per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Ha detto di non essere scappato e di non essersidi aver investito quelle due persone l'autista del Tir che nel pomeriggio di ieri ha travolto e ucciso due uomini scesi dal loro furgone per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due uomini di 51 e 55 anni sono morti in un incidente stradale lungo la Teem, la Tangenziale esterna milanese, nel… - rtl1025 : ?? I due uomini morti lungo la Tangenziale esterna di #Milano sono stati travolti e uccisi da un Tir che non si è fe… - infoitinterno : Uccisi da tir pirata: arrestato, non me ne sono accorto - GiordanoCorinne : RT @rtl1025: ?? I due uomini morti lungo la Tangenziale esterna di #Milano sono stati travolti e uccisi da un Tir che non si è fermato per i… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Due uomini di 51 e 55 anni sono morti in un incidente stradale lungo la Teem, la Tangenziale esterna… -