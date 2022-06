Uccide la madre adottiva a coltellate al culmine di lite, fermato 17enne che si era barricato in casa (Di giovedì 16 giugno 2022) E' stato sottoposto a fermo da parte del pm il ragazzo di 17 anni accusato di aver ucciso la madre in pieno centro a Napoli. Il giovane era stato bloccato subito dopo il fatto: sul posto era ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) E' stato sottoposto a fermo da parte del pm il ragazzo di 17 anni accusato di aver ucciso lain pieno centro a Napoli. Il giovane era stato bloccato subito dopo il fatto: sul posto era ...

