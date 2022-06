Tutto pronto per il Torino Pride, ma senza patrocinio della Regione (Di giovedì 16 giugno 2022) Diciassette carri, 20striscione, 34 adesioni al manifesto politico. Ma non la Regione Piemonte. Tutto è pronto per il Torino Pride di sabato 18 giugno con partenza alle 16.30. Il documento politico del Coordinamento Torino Pride, che tratta non solo tematiche lgbtq+ ma anche temi come sicurezza, immigrazione, affido famigliare, tutela della legge 194, è stato presentato in Commissione consiliare in Comune dal coordinatore Marco Giusta. E mentre il Comune di Torino attraverso ‘assessore ai Diritti Jacopo Rosatelli ha ribadito l’adesione alla giornata del Pride e assicurato il sostegno della Città per la candidatura all’EuroPride 2026 altrettando non si può dire ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 16 giugno 2022) Diciassette carri, 20striscione, 34 adesioni al manifesto politico. Ma non laPiemonte.per ildi sabato 18 giugno con partenza alle 16.30. Il documento politico del Coordinamento, che tratta non solo tematiche lgbtq+ ma anche temi come sicurezza, immigrazione, affido famigliare, tutelalegge 194, è stato presentato in Commissione consiliare in Comune dal coordinatore Marco Giusta. E mentre il Comune diattraverso ‘assessore ai Diritti Jacopo Rosatelli ha ribadito l’adesione alla giornata dele assicurato il sostegnoCittà per la candidatura all’Euro2026 altrettando non si può dire ...

