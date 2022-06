‘Tutti amano il sole’ di Casale, Di Michele e Nava è il nuovo singolo in uscita dal 21 giugno per il solstizio d’estate (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava ringraziano il sole, ‘invadendo’ a modo loro lo spazio del divertimento e del ritmo con una preghiera laica e corale, ispirata al mondo latinoamericano. Grazie all’arrangiamento originale di Phil De Laura, il brano si sviluppa nell’ambito delle correnti musicali più contemporanee. “Esiste un rapporto intenso, personale e confidenziale di ciascuno con il sole. E non è solo quello estivo, legato al divertimento e all’abbronzatura. Piuttosto un richiamo ancestrale e spirituale alla luce, fonte e sostanza dell’esistenza di ogni singola forma vivente. Forse per questo ‘Tutti amano il sole!'”, racconta Grazia Di Michele. “Ma il sole -aggiunge Mariella Nava- è anche metafora della trasparenza, della verità, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Rossana, Grazia Die Mariellaringraziano il sole, ‘invadendo’ a modo loro lo spazio del divertimento e del ritmo con una preghiera laica e corale, ispirata al mondo latinoamericano. Grazie all’arrangiamento originale di Phil De Laura, il brano si sviluppa nell’ambito delle correnti musicali più contemporanee. “Esiste un rapporto intenso, personale e confidenziale di ciascuno con il sole. E non è solo quello estivo, legato al divertimento e all’abbronzatura. Piuttosto un richiamo ancestrale e spirituale alla luce, fonte e sostanza dell’esistenza di ogni singola forma vivente. Forse per questoil sole!'”, racconta Grazia Di. “Ma il sole -aggiunge Mariella- è anche metafora della trasparenza, della verità, ...

