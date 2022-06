Tuffo choc al Passetto | ragazzo di 17 anni vola da 13 metri sugli scogli | portato all' ospedale in gravi condizioni

Pubblicità

corriereadriatico.it

ANCONA - E' stato portato all'ospedale in gravi condizioni un ragazzo di 17 anni che attorno alle 17 si è tuffato da un'altezza di circa 13 metri al Passetto e finisce sugli scogli, riportando un ...... durante o subito dopo i pasti, un liquido che in fatto di temperatura crea un verotermico ... perché accada le condizioni sono: una immersione rapida (un) in acqua molto fredda durante la ... Tuffo choc al Passetto, ragazzo di 17 anni vola da 13 metri sugli scogli: portato all'ospedale in gravi condiz ANCONA – E' stato portato all'ospedale in gravi condizioni un ragazzo di 17 anni che attorno alle 17 si è tuffato da un'altezza di circa 13 metri al Passetto e finisce sugli scogli, riportando un ...