Truffa alle pompe di benzina, è allarme in Italia: come funziona (Di giovedì 16 giugno 2022) Purtroppo il prezzo della benzina non accenna a diminuire, ha superato i due euro, con somma preoccupazione dei consumatori. Non meglio il gasolio, che sfiora i due ero al litro. Neppure la misura del taglio delle accise di 30 centesimi al litro, voluta dal governo Draghi, è riuscita a risolvere la situazione. Una corsa al rialzo causata sia dai costi del greggio sia dalle pratiche commerciali attuate dai distributori. La Guardia di Finanza è attiva nei controlli a tappeto e, come potrete immaginare, ne sono stati pescati di furbetti sul territorio. (continua a leggere dopo le foto) come rivela “Il Giornale” nella lista di coloro che speculano sulla benzina si trova un po’ di tutto: “Dai distributori che non trasmettono il costo del carburante al ministero dello Sviluppo economico a quelli che ... Leggi su tvzap (Di giovedì 16 giugno 2022) Purtroppo il prezzo dellanon accenna a diminuire, ha superato i due euro, con somma preoccupazione dei consumatori. Non meglio il gasolio, che sfiora i due ero al litro. Neppure la misura del taglio delle accise di 30 centesimi al litro, voluta dal governo Draghi, è riuscita a risolvere la situazione. Una corsa al rialzo causata sia dai costi del greggio sia dpratiche commerciali attuate dai distributori. La Guardia di Finanza è attiva nei controlli a tappeto e,potrete immaginare, ne sono stati pescati di furbetti sul territorio. (continua a leggere dopo le foto)rivela “Il Giornale” nella lista di coloro che speculano sullasi trova un po’ di tutto: “Dai distributori che non trasmettono il costo del carburante al ministero dello Sviluppo economico a quelli che ...

Pubblicità

passionescatto : @LetiziaGargiulo @PagellaPolitica Quale è l'assurdità?Per esempio?Lasci perdere la tradizionale propensione alla tr… - AmericoFortuna : Via il precariato che è la tomba del lavoro! Via il reddito di cittadinanza che è una truffa colossale! Equiparare… - natys_z : RT @gratacasola: @PuniFra Mia madre è una donna che ha imparato a non mettere in discussione il carabiniere,il dottore,il sindaco ecc. Loro… - MicheleGuetta : RT @federico_rivi: Continuo a pensare al 'mondo crypto' come a una versione aggiornata del mondo finanziario tradizionale. Ma una differen… - federico_rivi : Continuo a pensare al 'mondo crypto' come a una versione aggiornata del mondo finanziario tradizionale. Ma una dif… -