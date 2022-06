Trovato l’accordo, cessione ad un passo: la Roma può incassare 7 milioni (Di giovedì 16 giugno 2022) La Roma si muove per il Calciomercato in uscita: Il futuro di Reynolds sembra sempre più lontano dalla capitale. Roma Reynolds Serie A Come annunciato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato-L’Originale, i giallorossi si starebbero muovendo sul fronte uscite, ed avrebbero Trovato un’accordo per la cessione in prestito del difensore statunitense ai belgi del Westerlo, che ad oggi milita nella seconda divisione belga. Come poi specificato dallo stesso Di Marzio, è stato fissato anche un diritto di riscatto sull’americano che volge a favore del club belga sulla base di 7 milioni di euro. Dopo essere stato acquistato a titolo definitivo nel 2021 ,ha Trovato pochissimo spazio nelle ultime stagioni a Roma. Di mezzo, la recente parentesi molto sottotono al ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Lasi muove per il Calciomercato in uscita: Il futuro di Reynolds sembra sempre più lontano dalla capitale.Reynolds Serie A Come annunciato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato-L’Originale, i giallorossi si starebbero muovendo sul fronte uscite, ed avrebberoun’accordo per lain prestito del difensore statunitense ai belgi del Westerlo, che ad oggi milita nella seconda divisione belga. Come poi specificato dallo stesso Di Marzio, è stato fissato anche un diritto di riscatto sull’americano che volge a favore del club belga sulla base di 7di euro. Dopo essere stato acquistato a titolo definitivo nel 2021 ,hapochissimo spazio nelle ultime stagioni a. Di mezzo, la recente parentesi molto sottotono al ...

Pubblicità

FBiasin : L’#Inter ha trovato l’accordo per #Asllani. Le cifre? 4 milioni per il prestito, 10 per il riscatto. Il centrocam… - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma ha trovato l'accordo con il @KVCWesterlo per la cessione in prestito di… - DiMarzio : #Calciomercato | L'@HellasVeronaFC riscatta Giovanni #Simeone. Accordo trovato con il @CagliariCalcio - MondoToro_net : ?? Dopo l'incontro odierno, #Monza e #Cagliari non hanno trovato l'accordo per #JoaoPedro. Quindi, per l’italo-brasi… - NinnyDomain : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La @OfficialASRoma ha trovato l'accordo con il @KVCWesterlo per la cessione in prestito di #Reynolds https:… -