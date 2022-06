Treviolo | aggredito e accoltellato un giovane di 20 anni | è grave

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 giugno 2022) Un ragazzo di 20è statoin via Aldo Moro apochi minuti dopo le 3 di mattina di giovedì 16 giugno. Il 20enne ha subito diversi fendenti da un gruppetto di giovani. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, verso le 3 di mattina nel parcheggio di via Aldo Moro, il 20enne era in compagna di una ragazza quando sarebbe arrivata un’auto con un gruppo di ragazzi. Pare che sia nata una discussione sfociata in una colluttazione, qualcuno ha estratto un coltello e ha colpito con più fendenti il 20enne lasciandolo a terra sanguinante. A questo punto il gruppetto degli aggressori si sarebbe dato alla fuga. Alcuni residente sentendo le urla e vedendo il ragazzo a terra hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono subito accorsi i Carabinieri che stanno indagando su quanto ...