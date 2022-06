Transizione ecologica, al via bando per l’innovazione delle filiere di economia circolare (Di giovedì 16 giugno 2022) A Milano e in Lombardia, 4 milioni di euro di contributi alle imprese Transizione ecologica, si apre il 20 giugno la possibilità di presentare domande per il nuovo bando a sostegno dell’economia circolare in Lombardia, finanziato e promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dalle Camere di Commercio lombarde e dalla Regione Lombardia, gestito con Unioncamere. Complessivamente sono 4.035.000 euro messi a disposizione – € 3.000.000 di Regione Lombardia (1 milione e mezzo ciascuno dalla direzione generale sviluppo economico della direzione generale ambiente e clima) e € 1.035.000 dalle Camere di Commercio della Lombardia di cui 500.000 euro dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, a sostegno delle micro, piccole e medie imprese lombarde per favorire ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 16 giugno 2022) A Milano e in Lombardia, 4 milioni di euro di contributi alle imprese, si apre il 20 giugno la possibilità di presentare domande per il nuovoa sostegno dell’in Lombardia, finanziato e promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dalle Camere di Commercio lombarde e dalla Regione Lombardia, gestito con Unioncamere. Complessivamente sono 4.035.000 euro messi a disposizione – € 3.000.000 di Regione Lombardia (1 milione e mezzo ciascuno dalla direzione generale sviluppo economico della direzione generale ambiente e clima) e € 1.035.000 dalle Camere di Commercio della Lombardia di cui 500.000 euro dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, a sostegnomicro, piccole e medie imprese lombarde per favorire ...

