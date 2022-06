Pubblicità

Gazzetta del Sud

Dopo aver tracciato i movimenti bancari del truffatore , sono riusciti a rintracciarlo in Puglia, per la precisione a. Il 40enne è stato denunciato con le accuse di truffa,e ...... gli agenti hanno potuto rintracciare il responsabile presso la città di. L'uomo è stato quindi denunciato all'Autorità Giudiziaria con le accuse di truffa,e sostituzione di persona. Trani, furto di giocattoli nella scuola materna Dell'Olio. La dirigente: "Gesto incivile" Spregevole furto di giocattoli, nella scuola materna Dell'Olio, in occasione del referendum sulla giustizia di domenica scorsa. A darne notizia il dirigente scolastico del Primo circolo didattico ...Notizie Bari, strappa via la borsa a una donna di 86 anni e scappa, poi va dai carabinieri: arrestato. Succede nella vicina Bisceglie ...