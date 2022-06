Tra ombrelloni e infradito | le tartarughe marine minacciate dalle estati italiane

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 16 giugno 2022) La tartaruga è per l’uomo un’icona immortale e una Venere trascurata. Il suo guscio – carapace preistorico e cupola celeste – risalente almeno a 220 milioni di anni fa ci ispira da sempre. Simbolo della connessione tra Cielo e Terra, la tartaruga incarna in modo ancestrale valori come la costanza e la pazienza. Per i nativi americani rappresenta la madre primordiale, mentre per gli indù l’unione degli opposti, del femminile e del maschile o dello yin e dello yang. Il suo passo lento e il suo fascino hanno ispirato, tra gli altri, la favola immortale con la lepre di La Fointaine e un cortometraggio animato premiato al Festival di Cannes: La tartaruga rossa di Michaël Dudok de Wit. Ma, oltre ad accenderci d’immaginazione, la cura per dimostriamo per quest’animale è quasi nulla. Anche in occasione della Giornata Mondiale della Tartaruga Marina del 2022, sei delle sette specie di ...