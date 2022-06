“Tom Hanks ha la mano destra che trema e il volto scavato”: fan preoccupati per le condizioni di salute dell’attore (Di giovedì 16 giugno 2022) La mano destra trema mentre tiene il microfono. E’ un tremolio che il pubblico non vede. Ma a guardare da vicino, nel video del suo appassionato intervento, quel dettaglio si nota eccome. Tom Hanks sta male? Perché gli trema la mano? E’ solo l’emozione? Il grande attore americano, 65 anni, sta facendo preoccupare il mondo dello spettacolo e tutto il pubblico. All’evento promozionale del film biografico “Elvis” (sulla vita del cantante Elvis Presley) il 4 giugno a Gold Coast, in Australia, quell’incapacità di tenere ferma la mano ripresa dalle telecamere ha suscitato timori per la sua salute. Completo grigio e camicia bianca, si presenta asciutto e scavato. Una magrezza confermata nelle immagini che lo ritraggono giorni dopo a New York ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Lamentre tiene il microfono. E’ un tremolio che il pubblico non vede. Ma a guardare da vicino, nel video del suo appassionato intervento, quel dettaglio si nota eccome. Tomsta male? Perché glila? E’ solo l’emozione? Il grande attore americano, 65 anni, sta facendo preoccupare il mondo dello spettacolo e tutto il pubblico. All’evento promozionale del film biografico “Elvis” (sulla vita del cantante Elvis Presley) il 4 giugno a Gold Coast, in Australia, quell’incapacità di tenere ferma laripresa dalle telecamere ha suscitato timori per la sua. Completo grigio e camicia bianca, si presenta asciutto e. Una magrezza confermata nelle immagini che lo ritraggono giorni dopo a New York ...

