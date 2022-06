Tom Hanks e quel misterioso tremore alla prima australiana del suo ultimo film: fan in allarme (Di giovedì 16 giugno 2022) Fan in allarme per la salute di Tom Hanks. Lo scorso 4 giugno, in occasione della presentazione del film biografico Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 16 giugno 2022) Fan inrme per la salute di Tom. Lo scorso 4 giugno, in occasione della presentazione delbiografico Perizona Magazine.

Pubblicità

PolverinoVince3 : @1926_cri Per me il padrino,ritorno al futuro, è quella con Tom Hanks - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Tom Hanks, fan preoccupati per la salute dell'attore: forte tremolio alla mano destra - cuba98w : RT @fanpage: Ha perso più di 20 chili. Magro e con un tremore incessante alle mani. Le condizioni di salute di #TomHanks preoccupano i fan… - SkyTG24 : Tom Hanks, fan preoccupati per la salute dell'attore: forte tremolio alla mano destra - DonnaGlamour : Tom Hanks è malato? I fan sono nel panico: ecco perchè -