Tom Cruise vuole che il principe William gli canti “Tanti auguri a te” alla sua festa per i 60 anni (Di giovedì 16 giugno 2022) Ormai sono amici, no? E così, per festeggiare i suoi 60 anni, Tom Cruise sta organizzando due feste. Una negli Stati Uniti e una in Gran Bretagna, dove vorrebbe ci fosse un ospite d’onore speciale: il principe William. Realizzerà il suo desiderio? Foto Ap Ci ha preso gusto alle cose esagerate. Siano set cinematografici, premiere principesche o entrate in scena spettacolari. Poteva il suo 60esimo compleanno – che cade il prossimo 3 luglio – essere un evento meno grandioso? Certo che no. Tom Cruise non accetterebbe niente di meno. E così il divo di Top Gun: Maverick sta organizzando due feste, una in Gran Bretagna e una negli Stati Uniti. Con un ospite d’onore molto speciale. Il sogno di Tom, infatti, è avere accanto a sé il principe William. Due feste ... Leggi su amica (Di giovedì 16 giugno 2022) Ormai sono amici, no? E così, per festeggiare i suoi 60, Tomsta organizzando due feste. Una negli Stati Uniti e una in Gran Bretagna, dove vorrebbe ci fosse un ospite d’onore speciale: il. Realizzerà il suo desiderio? Foto Ap Ci ha preso gusto alle cose esagerate. Siano set cinematografici, premieresche o entrate in scena spettacolari. Poteva il suo 60esimo compleanno – che cade il prossimo 3 luglio – essere un evento meno grandioso? Certo che no. Tomnon accetterebbe niente di meno. E così il divo di Top Gun: Maverick sta organizzando due feste, una in Gran Bretagna e una negli Stati Uniti. Con un ospite d’onore molto speciale. Il sogno di Tom, infatti, è avere accanto a sé il. Due feste ...

