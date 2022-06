Tiro a volo | Giochi del Mediterraneo 2022 | i convocati dell’Italia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Idelincombono. Sulle pedane di Orano (Algeria) l’Italia del, che avrà in Diana Bacosi, uno dei due portabandiera (insieme al karateka Luigi Busà) della spedizione azzurra, vuole fare il massimo portando alla causa tricolore il massimo numero di medaglie possibili. Trap e skeet, per un totale di 8: rompere il più alto numero di piattelli, fra qualifiche e finali, per arrivare sino alla gloria. Trap Maschile Daniele Resca, Mauro De FilippisFemminile Jessica Rossi, Silvana Stanco SkeetMaschile Tammaro Cassandro, Gabriele RossettiFemminile Diana Bacosi, Martina Bartolomei Foto: ISSF

Ottime notizie per i colori italiani da Konya, dove si disputa il Gran Premio Internazionale della Turchia di tiro a volo. Sono infatti arrivate due medaglie di bronzo, firmate Giulia Grassia e Massimo Fabbrizi. L'atleta dei Carabinieri ha centrato un ottimo 124 su 125 nelle qualificazioni, per poi ...