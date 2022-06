The Secret Garden apre i cancelli nella Villa più lussuosa di Aprilia: live music giovani fino a tardi (Di giovedì 16 giugno 2022) Il apre i cancelli nella Villa Ludovica, la più lussuosa di Aprilia, giovedì 23 giugno dalle ore 22,30. L’evento ideato dall’Associazione Culturale Cuore Comico in collaborazione con Villa Ludovica eventi per il sano divertimento dei giovani, aprirà con una magnifica inaugurazione la prossima settimana con musica dal vivo. In città locali simili non ci sono mai stati e con The Secret Garden la vita notturna Apriliana giovanile vedrà una svolta. Inoltre gli organizzatori sono in collaborazione con i volontari della croce rossa, per informare i giovani sulle malattie trasmissibili sessualmente. Non sarà un solo evento, ma se ne prevedono anche altri per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022) IlLudovica, la piùdi, giovedì 23 giugno dalle ore 22,30. L’evento ideato dall’Associazione Culturale Cuore Comico in collaborazione conLudovica eventi per il sano divertimento dei, aprirà con una magnifica inaugurazione la prossima settimana cona dal vivo. In città locali simili non ci sono mai stati e con Thela vita notturnanale vedrà una svolta. Inoltre gli organizzatori sono in collaborazione con i volontari della croce rossa, per informare isulle malattie trasmissibili sessualmente. Non sarà un solo evento, ma se ne prevedono anche altri per ...

