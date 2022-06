The Pozzolis Family, le nuove date per il tour estivo de La grande fuga (Di giovedì 16 giugno 2022) The Pozzolis Family, il duo comico composto da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, annuncia le nuove date del tour estivo de La grande fuga The Pozzolis Family annuncia la tournée estiva de La grande fuga, prodotta da Vivo Concerti e Show Reel Factory. Reduci dal successo delle date primaverili, torna lo spettacolo che unisce musica, stand up, canzoni; uno show unico dove il divertimento è una catarsi liberatoria. Il tour partirà da Vicenza (Chiostri di Santa Corona, 23 luglio) per poi spostarsi a Genova (Arena del Mare, 31 luglio) terminando a Milano (Milano è Viva al Castello – Castello Sforzesco, 1º settembre). I biglietti per La ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) The, il duo comico composto da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, annuncia ledelde LaTheannuncia lanée estiva de La, prodotta da Vivo Concerti e Show Reel Factory. Reduci dal successo delleprimaverili, torna lo spettacolo che unisce musica, stand up, canzoni; uno show unico dove il divertimento è una catarsi liberatoria. Ilpartirà da Vicenza (Chiostri di Santa Corona, 23 luglio) per poi spostarsi a Genova (Arena del Mare, 31 luglio) terminando a Milano (Milano è Viva al Castello – Castello Sforzesco, 1º settembre). I biglietti per La ...

