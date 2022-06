The Encore Classical Music Festival - Il nuovo momento di spicco del Calendario degli eventi di Marbella (Di giovedì 16 giugno 2022) A luglio Zubin Mehta e il Maggio Musicale Fiorentino eseguiranno la Nona di Beethoven Marbella, Spagna, 16 giugno 2022 /PRNewswire/



The Encore Classical Music Festival annuncia il suo evento in anteprima e la sua prima produzione: il 20 luglio 2022, l'Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino e il suo famosissimo direttore, il Maestro Zubin Mehta, saliranno sul palcoscenico di Marbella. Oltre 150 Musicisti e artisti tra i più famosi al mondo offriranno una monumentale performance dal vivo della Nona sinfonia di Beethoven. L'evento si svolge nella rinnovata Arena di Marbella, un luogo spettacolare e sfondo perfetto per il più grande spettacolo all'aperto della Costa del Sol. "La nostra missione è produrre ...

