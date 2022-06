The Boys: Arnold Schwarzenegger era ignaro che suo figlio Patrick stesse recitando nella serie tv (Di giovedì 16 giugno 2022) Patrick Schwarzenegger ha confessato che il padre Arnold non solo non sapeva che stesse lavorando a The Boys, ma non ha neppure idea di cosa si tratti. Un divo della caratura di Arnold Schwarzenegger non sembra troppo ferrato sulla cultura pop. L'attore ha ammesso di essere ignaro che il figlio Patrick Schwarzenegger stesse recitando nella serie The Boys Presents: Varsity e non ha idea di cosa si tratti. In una recente intervista con Variety, Patrick Schwarzenegger ha rivelato di aver mostrato al padre alcune foto della serie in produzione. La reazione di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022)ha confessato che il padrenon solo non sapeva chelavorando a The, ma non ha neppure idea di cosa si tratti. Un divo della caratura dinon sembra troppo ferrato sulla cultura pop. L'attore ha ammesso di essereche ilThePresents: Varsity e non ha idea di cosa si tratti. In una recente intervista con Variety,ha rivelato di aver mostrato al padre alcune foto dellain produzione. La reazione di ...

fainformazione : The Boys 3. Recensione negativa The Boys 3. Recensione negativa. La serie Amazon è diventata splatter, piena di nu… - amarinanina : Marquei como visto The Boys - 3x1 - Payback - comingsoonit : Colpo di scena: il Dott. Sam Owens di Stranger Things è anche La Leggenda di #TheBoys. #PrimeVideo annuncia che l’i… - MaarilynQuinn : estoy viendo the boys y veo esto wjakjskdjakjdwksj - ineedanyone : Cosa dovrei fare quest'estate: scrivere la tesi Cosa farò realmente: guardare Love Victor 3, The Boys 3, Stranger… -