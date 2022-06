Tg1 | il saluto di Giorgino e le novità | cosa succede – Video

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildi Francesconell’edizione del Tg1 delle 20 di mercoledì 15 giugno accende i riflettori sui ‘movimenti’ alla conduzione del tg e non solo. L’esigenza di dare visibilità alla nuova programmazione del mattino di Rai 1 attraverso volti molto noti quali quelli di, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini sarebbe collegata al ‘trambusto’ di questi giorni al Tg1, fino alla conduzione di Alessio Zucchini sia della rassegna delle 6.30 sia del Tg delle 20 di questa sera. Secondo quanto apprende l’AdnKronos, il direttore del Tg1 Monica Maggioni avrebbe chiesto ai ‘volti’ del tg1 serale di condurre una settimana la rassegna stampa delle 6.30 e un’altra settimana la fascia delle 20 del Tg. Una richiesta che da alcuni non sarebbe stata accolta con favore. Di qui la conduzione in ...

