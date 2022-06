Tevez | a breve il debutto come allenatore? Il Rosario Central lo cerca

(Di giovedì 16 giugno 2022) Carlospotrebbe debuttare anella sua nuova carriera da. L’Apache è nella shortlist delCarlospotrebbe iniziare prima del previsto la sua carriera dadi calcio dopo aver appeso le scarpe al chiodo. In base a quanto riferito dal quotidiano argentino Olé, infatti, l’ex numero 10 della Juve è uno dei nomi in lizza per sedere sulla panchina del, club storico del calcio sudamericano. L’Apache potrebbe prendere il posto di Leandro Somoza che si è dimesso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

