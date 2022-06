‘Terza guerra mondiale’ | nel nuovo libro di Luca Ciarrocca i rischi legati alle 13mila testate nucleari sparse per il mondo Anche in Italia

(Di giovedì 16 giugno 2022) La questione delle atomiche lega a filo doppio l’agli Stati Uniti, in una dipendenza multilivello – psicologica, culturale, economica e militare – che dalla liberazione delle truppeate il 25 aprile 1945 continua fino a oggi, dopo la formalizzazione di una serie di trattati bilaterali tra Roma e Washington. Pare chiaro, in queste condizioni geopolitiche, soprattutto dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, che se non ci saranno in futuro tentativi di scrollarsi di dosso, o almeno di smussare o modificare il vassallaggio attuale, il nostro paese non potrà mai vantare una propria sovranità e una politica estera autonoma. Washington comanda e Roma obbedisce. Nonostante i grandi cambiamenti nella politica e nella società, il nostro paese rimane periferia dell’impero americano. E lo è sempre più, con il ricompattamento della Nato per ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Qualche anno fa mi è venuto in mente di dire che stiamo vivendo la terza #guerra mondiale a pezzi… - antoniospadaro : Terza guerra mondiale, restaurazionismo Usa, sinodo tedesco, ostilità al Concilio... Su LA CIVILTÀ CATTOLICA una co… - fattoquotidiano : ‘Terza guerra mondiale’, nel nuovo libro di Luca Ciarrocca i rischi legati alle 13mila testate nucleari sparse per… - VivianaVivarel1 : Il pericolo della terza guerra atomica su base nucleare è passato Al 1° posto un delitto di cronaca, una madre ucci… - Corry08101961 : RT @byoblu: Francesco Borgonovo torna con la terza puntata di '1984'. Con tanti ospiti d'eccezione, il talk di Byoblu prosegue il viaggio n… -

Corriere della Sera

Ore 05:50 - Sondaggio: per il 56% degli italiani la colpa dellaè della Russia Lo European Council on Foreign Relations di Londra ha affidato a YouGov e Datapraxis un sondaggio dal quale ...Anche ieri la Federal Reserve ha alzato i tassi d'interesse per lavolta consecutiva e dello 0,75% a 1,50 - 1,75%. E non poteva essere altrimenti con un'...o non. E se i governi non ... Soros: «L'invasione in Ucraina potrebbe far partire la Terza guerra mondiale. E la nostra civiltà potrebbe...