Terracina, perseguita continuamente la ex moglie anche sul porto di lavoro: stalker in manette (Di giovedì 16 giugno 2022) Terracina – Nella mattinata del 10 giugno, personale del Commissariato Distaccato di P.S. di Terracina ha tratto in arresto un 41enne, colto nella flagranza del reato di atti persecutori nei confronti della ex coniuge. I fatti contestati si sono svolti presso il luogo di lavoro della vittima, un’attività commerciale ove erano presenti numerosi clienti. La donna aveva richiesto l’intervento della Polizia a causa delle ripetute irruzioni del suo ex che la cercava, costringendola infine a nascondersi all’interno di un locale del negozio in cui lavora. Per poter cogliere sul fatto lo stalker, si è reso necessaria la predisposizione di un servizio di appostamento con agenti in abiti civili, confusi tra i clienti dell’attività. Servizio che si rivelava efficace poiché, poco dopo, l’uomo effettuava l’ennesima incursione alla ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022)– Nella mattinata del 10 giugno, personale del Commissariato Distaccato di P.S. diha tratto in arresto un 41enne, colto nella flagranza del reato di atti persecutori nei confronti della ex coniuge. I fatti contestati si sono svolti presso il luogo didella vittima, un’attività commerciale ove erano presenti numerosi clienti. La donna aveva richiesto l’intervento della Polizia a causa delle ripetute irruzioni del suo ex che la cercava, costringendola infine a nascondersi all’interno di un locale del negozio in cui lavora. Per poter cogliere sul fatto lo, si è reso necessaria la predisposizione di un servizio di appostamento con agenti in abiti civili, confusi tra i clienti dell’attività. Servizio che si rivelava efficace poiché, poco dopo, l’uomo effettuava l’ennesima incursione alla ...

Pubblicità

ilfaroonline : Terracina, perseguita continuamente la ex moglie anche sul porto di lavoro: stalker in manette - News_24it : TERRACINA - Udienza di convalida questa mattina per E.D.P., l’uomo di Terracina arrestato sabato in flagranza di re… - ClementeUol : Perseguita la ex moglie a Terracina e arriva a nascondersi nel seminterrato di lei: arrestato - rep_roma : Perseguita la ex moglie a Terracina e arriva a nascondersi nel seminterrato di lei: arrestato [aggiornamento delle… - CorriereCitta : Incubo dentro casa: l’ex marito si nasconde nel seminterrato per spiarla, poi la perseguita anche al lavoro -