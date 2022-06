Tennisti azzurri veloci sull' erba | Berrettini e Giorgi volano ai quarti

Pubblicità

Con tantissima difficoltà e sofferenza, ma senza mai mollare un centimetro, Matteo Berrettini avanza ai quarti di finale del Queen's Club Championship superando in rimonta 3 - 6, 7 - 6, 6 - 4 Denis ...Non c'è pace per iin questo 2022. Rientra Berrettini e si ferma Lorenzo Musetti, costretto al ritiro al primo turno del torneo del Queen's a Londra mentre stava giocando il primo turno con il kazako ...Sport - Oggi il WTA Birmingham 2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di Camila Giorgi: l'azzurra sull'erba britannica ha finora incamerato 60 punti nel ranking WTA. Prosegue così per ...Con tantissima difficoltà e sofferenza, ma senza mai mollare un centimetro, Matteo Berrettini avanza ai quarti di finale del Queen's Club Championship ...