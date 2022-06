Tennis: Wta Birmingham, Giorgi ai quarti di finale (Di giovedì 16 giugno 2022) Birmingham, 16 giu. -(Adnkronos) - Camila Giorgi si qualifica ai quarti di finale del torneo Wta 250 di Birmingham (erba, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e terza testa di serie, supera la statunitense Lauren Davis, numero 108 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 in due ore e 26 minuti. Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022), 16 giu. -(Adnkronos) - Camilasi qualifica aididel torneo Wta 250 di(erba, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e terza testa di serie, supera la statunitense Lauren Davis, numero 108 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 in due ore e 26 minuti.

