Tennis: Torneo Ilkley. Seppi accede ai quarti di finale (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giocatore di Caldaro batte per 6 - 4 7 - 5 il portoghese Nuno Borges. ROMA - Andreas Seppi è approdato ai quarti di finale dell'Ilkley Trophy, ricco Torneo Challenger Atp, dotato di un montepremi ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giocatore di Caldaro batte per 6 - 4 7 - 5 il portoghese Nuno Borges. ROMA - Andreasè approdato aididell'Trophy, riccoChallenger Atp, dotato di un montepremi ...

