Tennis | Thiem salta Wimbledon | tornerà a Baastad a luglio

(Di giovedì 16 giugno 2022) Halle, 16 giu. (Adnkronos) - L'austriaco Dominic, campione degli Us Open dal 2020, salteràquest'anno mentre continua a lottare per ritrovare la forma migliore dopo il ritorno da un infortunio al polso. Il 28enneha giocato sette partite da quando è tornato a marzo ma non ha ancora registrato una vittoria. Attualmente è classificato 352° nel mondo.ha perso l'ultima volta al primo turno del Roland Garros dopo un blocco di allenamento in casa sulla terra battuta eal Tour per un altro evento sulla terra battuta apiuttosto che disputare lo slam sull'erba a Londra.

Pubblicità

andreastoolbox : #Thiem si emoziona ricordando la sua vittoria contro Roger Federer a Stoccarda - TennisWorldit : Thiem si emoziona ricordando la sua vittoria contro Roger Federer a Stoccarda -

TennisItaliano.it

È pazzesco ciò che ha fatto per il. Non mi riferisco soltanto ai trofei, ma anche al suo ... La fine di un'era Brutte notizie per Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federersi emoziona ...... è un mago sul campo da' - ha esordito Bhupathi, che si è ritirato nel 2016. 'Tuttavia, le ... La fine di un'era Brutte notizie per Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federersi emoziona ... Wimbledon, non ci sarà Dominic Thiem Niente Wimbledon per Dominic Thiem. L'ex numero 3 al mondo ha deciso di cancellarsi dall'entry list del terzo Slam stagionale. Una scelta che non sorprende, in quanto l'austriaco non ha ottenuto ...Dominic Thiem wird in diesem Jahr nicht in Wimbledon an den Start gehen. Der Österreicher fühlt sich noch nicht leistungsstark genug für den Rasen-Klassiker, der am 27. Juni beginnt.