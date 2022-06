Tennis, Jannik Sinner si allena sull’erba di Eastbourne: il video (Di giovedì 16 giugno 2022) È pronto all’esordio sull’erba Jannik Sinner, che due giorni fa aveva annunciato di essere pronto al ritorno in campo dopo il ritiro negli ottavi del Roland Garros. Il Tennista altoatesino, che la prossima settimana sarà impegnato nell’atp 250 di Eastbourne e successivamente a Wimbledon per il terzo slam della stagione, ha postato un primo video in cui lo si vede impegnato proprio sui campi di Eastbourne. https://www.sportface.it/wp-content/uploads/2022/06/864CA3660A909392579EDBF21231059D video dashinit.mp4 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) È pronto all’esordio, che due giorni fa aveva annunciato di essere pronto al ritorno in campo dopo il ritiro negli ottavi del Roland Garros. Ilta altoatesino, che la prossima settimana sarà impegnato nell’atp 250 die successivamente a Wimbledon per il terzo slam della stagione, ha postato un primoin cui lo si vede impegnato proprio sui campi di. https://www.sportface.it/wp-content/uploads/2022/06/864CA3660A909392579EDBF21231059Ddashinit.mp4 SportFace.

