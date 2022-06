Tele Club Italia diventa un’emittente regionale e passa sul canale 77 (Di giovedì 16 giugno 2022) Per Tele Club Italia inizia una nuova era. L’emittente, nata nel 1989 da un’idea di Natale Russo e Anna Oranges, sarà in onda, a partire dal 21 giugno, sul canale 77 del digitale terrestre. Sarà dunque necessario effettuare la risintoniziazione dei canali per continuare L'articolo TeleClubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Perinizia una nuova era. L’emittente, nata nel 1989 da un’idea di Natale Russo e Anna Oranges, sarà in onda, a partire dal 21 giugno, sul77 del digitale terrestre. Sarà dunque necessario effettuare la risintoniziazione dei canali per continuare L'articolonotizie da Napoli e dall'

Pubblicità

marinodiego_off : ?????Dal 21 Giugno diventiamo una emittente regionale. Saremo sul canale 77 in tutta la Campania ?? ... #televisione… - marinodiego_off : ?????Ci vediamo stasera su Facebook ????Non mancare. ????? Conduce Diego Marino ?????? Ospite, Cesare Rosso ...… - ichnusacruda : RT @ichnusacruda: dice alla fine dell'articolo che ???? nessun pusher è stato arrestato per spaccio, gran bella notizia eh? ?????? una specie in… - ichnusacruda : dice alla fine dell'articolo che ???? nessun pusher è stato arrestato per spaccio, gran bella notizia eh? ?????? una spe… - Tele_Nicosia : Nuoto. Ottima prestazione degli atleti della Poseidon Club Nicosia a Paternò con 11 medaglie conquistate di cui 5 d… -

Sabato 18 giugno a Modena la 28esima edizione della 'Festa della musica' Infine, al Vibra club di Via IV novembre alle 21.30 è in cartellone il live della storica punk band ... fomato da Paola Iommi (pianoforte), Lucio Caliendo (batteria) e Pax Serra (tele e colori): musica ... Rimini: musei e mostre - mercati e mercatini ... le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di ... Cofondatore insieme a Luciano Liuzzi del 'Photo Cine Club' di Rimini, Di Fabio ha dato un ... Teleclubitalia.it Infine, al Vibradi Via IV novembre alle 21.30 è in cartellone il live della storica punk band ... fomato da Paola Iommi (pianoforte), Lucio Caliendo (batteria) e Pax Serra (e colori): musica ...... le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelledi ... Cofondatore insieme a Luciano Liuzzi del 'Photo Cine' di Rimini, Di Fabio ha dato un ... Tele Club Italia diventa un’emittente regionale e passa sul canale 77