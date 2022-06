TAXI A DUE PIAZZE: BARBARA D’URSO TORNA A TEATRO NELLA COMMEDIA CULT DI COONEY (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo alcuni anni di assenza, BARBARA D’URSO TORNA a TEATRO. La popolare conduttrice di Pomeriggio 5, confermato dai primi di settembre su Canale 5, affiancherà ai suoi impegni in tv a quelli sui principali palcoscenici d’Italia. E prima o poi non si esclude un ritorno alle fiction: il TEATRO potrebbe essere solo un assaggio del mai sopito amore per la recitazione. BARBARA D’URSO, assieme a Rosalia Porcaro, farà rivivere in chiave rosa la celebre COMMEDIA TAXI a due PIAZZE rivisitata dall’autore Ray COONEY. Fin dal suo esordio, nel 1984, non aveva mai avuto una versione al femminile. La COMMEDIA che in Italia è tra le più rappresentate ha avuto un’edizione storica con il quartetto ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo alcuni anni di assenza,. La popolare conduttrice di Pomeriggio 5, confermato dai primi di settembre su Canale 5, affiancherà ai suoi impegni in tv a quelli sui principali palcoscenici d’Italia. E prima o poi non si esclude un ritorno alle fiction: ilpotrebbe essere solo un assaggio del mai sopito amore per la recitazione., assieme a Rosalia Porcaro, farà rivivere in chiave rosa la celebrea duerivisitata dall’autore Ray. Fin dal suo esordio, nel 1984, non aveva mai avuto una versione al femminile. Lache in Italia è tra le più rappresentate ha avuto un’edizione storica con il quartetto ...

