Tassonomia verde, votazione contro gas e nucleare nel piano energetico UE (Di giovedì 16 giugno 2022) Con soddisfazione Greenpeace annuncia che per il momento gas e nucleare non potranno ricevere l’etichetta verde dall’Unione Europea La storia ha un precedente di cui la redazione di consumatore.com si è già occupata. La Tassonomia verde è una lista di condizioni per etichettare determinate produzioni di energia come sostenibili ecologicamente, e di conseguenza farle rientrare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 16 giugno 2022) Con soddisfazione Greenpeace annuncia che per il momento gas enon potranno ricevere l’etichettadall’Unione Europea La storia ha un precedente di cui la redazione di consumatore.com si è già occupata. Laè una lista di condizioni per etichettare determinate produzioni di energia come sostenibili ecologicamente, e di conseguenza farle rientrare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

AngeloCiocca : Un altro gran risultato per #UrsulaVonderLeyen quest'oggi al Parlamento ????: niente #gas e #nucleare in #tassonomia… - Toniapatty : RT @AngeloCiocca: Un altro gran risultato per #UrsulaVonderLeyen quest'oggi al Parlamento ????: niente #gas e #nucleare in #tassonomia verde.… - LiberaInformaz : RT @AngeloCiocca: Un altro gran risultato per #UrsulaVonderLeyen quest'oggi al Parlamento ????: niente #gas e #nucleare in #tassonomia verde.… - LucaGue52011811 : RT @AngeloCiocca: Un altro gran risultato per #UrsulaVonderLeyen quest'oggi al Parlamento ????: niente #gas e #nucleare in #tassonomia verde.… - S_soldato_Maria : RT @AngeloCiocca: Un altro gran risultato per #UrsulaVonderLeyen quest'oggi al Parlamento ????: niente #gas e #nucleare in #tassonomia verde.… -