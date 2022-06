Tartarughe marine, nel Mediterraneo l’80% ingerisce plastica. Il vademecum per tutelarle (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Mediterraneo è un paradiso per le Tartarughe marine, ma può diventare un inferno. È il mare che si sta scaldando più velocemente ed è “invaso” dai rifiuti. Ogni anno, 570 mila tonnellate di plastica finiscono in mare. Questi due fattori, insieme alle attività da pesca intensiva e all’impatto con i natanti, hanno un impatto gravissimo su tutte le fasi del ciclo vitale delle specie di Tartarughe marine. Animali che nella lista Rossa della IUCN, compaiono come a rischio di estinzione (tranne la tartaruga a dorso piatto, Natator depressus, ancora classificata come Carente di Dati). I tesori del mare: foche, delfini, Tartarughe ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilè un paradiso per le, ma può diventare un inferno. È il mare che si sta scaldando più velocemente ed è “invaso” dai rifiuti. Ogni anno, 570 mila tonnellate difiniscono in mare. Questi due fattori, insieme alle attività da pesca intensiva e all’impatto con i natanti, hanno un impatto gravissimo su tutte le fasi del ciclo vitale delle specie di. Animali che nella lista Rossa della IUCN, compaiono come a rischio di estinzione (tranne la tartaruga a dorso piatto, Natator depressus, ancora classificata come Carente di Dati). I tesori del mare: foche, delfini,...

