Infomessina : Taormina Film Fest 2022 al femminile e con Francis Ford Coppola è festa per Il Padrino - fpontiggia1 : RT @TaorminaFilmFe1: Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa della 68º edizione del #TaorminaFilmFestival! Tante le novità annunciate… - TaorminaFilmFe1 : Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa della 68º edizione del #TaorminaFilmFestival! Tante le novità annuncia… - TaorminaFilmFe1 : RT @3cinematographe: Taormina Film Fest 2022: il programma. Film, 'talento femminile e premi Oscar' - StraNotizie : Taormina Film Fest: arriva Coppola per i 50 anni del 'Padrino' -

Il grande cinema va in scena al Teatro Antico per la 68ma edizione delFest che apre con Il Padrino in versione restaurata alla presenza di Francis Ford Coppola . La serata, condotta da Anna Ferzetti , inaugura un programma ricco di stelle, da Giuseppe ...... Margherita Buy, Marcia Gay Arden, Leonor Varela, Jacqueline Fernandez, Ann Watanabe ed Eva Longoria - protagonista di un episodio girato in Italia - che accompagnerà il. Questi ...Il grande cinema va in scena al Teatro Antico per la 68ma edizione del Taormina Film Fest (26 giugno - 2 luglio) che apre con "Il Padrino" in versione restaurata alla presenza di Francis Ford Coppola.Sono questi gli ingredienti principali della 68esima edizione di 'Taormina Film Fest', che si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio con la consegna dei premi Cariddi d'Oro e d'Argento, presentata ...