"Tanto non rinnova". Leao, lo schiaffo dell'agente al Milan: l'incontro che stravolge il calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Milan, è ora di fare sul serio sul mercato. Passato tra le mani di RedBird e del suo numero uno, Gerry Cardinale, il Diavolo è ancora bloccato sul mercato. Di nomi oramai ne circolano vari, e se inTanto Divock Origi è un sicuro arrivo dal Liverpool, piace sempre Nicolò Zaniolo della Roma, che chiede non meno di 40 milioni. E poi c'è il primo obiettivo da blindare: il nome è quello di Rafael Leao, già inseguito da altre top. Scrive La Stampa che la società vorrebbe prolungare fino al 2026, offrendo un ritocco d'ingaggio robusto, ma ritenuto iniquo dai manager del portoghese, intenzionato comunque a sedersi a un tavolo solo dopo la chiusura della sessione di mercato. Il rischio di entrare in un imbuto è concreto, ma per adesso c'è la blindatura assicurata da una clausola rescissoria di 150 milioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022), è ora di fare sul serio sul mercato. Passato tra le mani di RedBird e del suo numero uno, Gerry Cardinale, il Diavolo è ancora bloccato sul mercato. Di nomi oramai ne circolano vari, e se inDivock Origi è un sicuro arrivo dal Liverpool, piace sempre Nicolò Zanioloa Roma, che chiede non meno di 40 milioni. E poi c'è il primo obiettivo da blindare: il nome è quello di Rafael, già inseguito da altre top. Scrive La Stampa che la società vorrebbe prolungare fino al 2026, offrendo un ritocco d'ingaggio robusto, ma ritenuto iniquo dai manager del portoghese, intenzionato comunque a sedersi a un tavolo solo dopo la chiusuraa sessione di mercato. Il rischio di entrare in un imbuto è concreto, ma per adesso c'è la blindatura assicurata da una clausola rescissoria di 150 milioni. ...

