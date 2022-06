Tanti auguri a Giacomo Agostini. Il motociclista più forte di tutti i tempi. Più forte anche di Valentino Rossi ? (Di giovedì 16 giugno 2022) Festeggia oggi l’ottantesimo compleanno Giacomo Agostini una delle leggende dello sport mondiale. Giacomo Agostini ha vinto quindici titoli mondiali diventando negli anni Sessanta e Settanta sinonimo di motociclismo. Giacomo Agostini ha avuto il grande merito di modernizzare la sua disciplina sportiva calamitando l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo (leggi di più). Giacomo Agostini era inconfondibile. Ha creato uno stile di guida ma anche di vita. Il campione delle due ruote che s’impone in pista ma anche sui rotocalchi trasformando uno sport di nicchia in un evento globale. Giacomo Agostini a bordo della mitica MV Augusta è persino un’icona di quell’epoca ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Festeggia oggi l’ottantesimo compleannouna delle leggende dello sport mondiale.ha vinto quindici titoli mondiali diventando negli anni Sessanta e Settanta sinonimo di motociclismo.ha avuto il grande merito di modernizzare la sua disciplina sportiva calamitando l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo (leggi di più).era inconfondibile. Ha creato uno stile di guida madi vita. Il campione delle due ruote che s’impone in pista masui rotocalchi trasformando uno sport di nicchia in un evento globale.a bordo della mitica MV Augusta è persino un’icona di quell’epoca ...

